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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٦:٤١ م

وزارة الخارجية:

السفارة الايرانية في بغداد تُسَخِّر كامل طاقاتها لخدمة زوار الاربعين

السفارة الايرانية في بغداد تُسَخِّر كامل طاقاتها لخدمة زوار الاربعين

أكد مساعد الشؤون الادارية والمالية بوزارة الخارجية، ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية والقنصليات العامة التابعة لها، في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة والسليمانية، سخرت طاقاتها من اجل توفير افضل الخدمات لزوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح، خلال تفقده اليوم نشاطات القنصلية العامة الايرانية بالنجف الاشرف لخدمة الزوار، لفت "فتح علي" الى ايفاد 45 خبيرا متمرسا من وزارة الخارجية الى البعثات الايرانية في العراق، بهدف تدعيم خدماتها المخصصة لزوار الاربعين وحل مشاكلهم.

وعلى الصعيد ذاته، صرح مساعد وزير الخارجية بان القنصلية الايرانية العامة في كربلاء المقدسة ستواصل العمل على مدار الساعة طوال فترة الاربعين.

وفيما اعرب عن تقديره لقاء "كرم الضيافة وحفاوة استقبال الشعب العراقي، للزوار الايرانيين"، اعتبر "فتح علي" ان تظافر الجهود (الملفت اليوم) بين مسؤولي البلدين، من بركات مراسم احياء زيارة الاربعين الحسينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926486
https://ar.mehrnews.com/news/1926486/

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