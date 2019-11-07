كمالوندي: الطاقة النووية الانتاجية لإيران بلغت 9 الاف و500 "سو" خلال الخطوة الثالثة

وصرح المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية في ايران بهروز كمالوندي اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بان ايران استطاعت بواسطة الاجهزة الجديدة التي دشنت خلال الخطوة الثالثة (من عملية تقليص التعهدات النووية) ان نضيف 2600 "سو" الى الطاقة الانتاجية للبلاد، وبالتالي سنتمكن من انتاج 9 الاف و500 "سو"، اي الطاقة الانتاجية في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي.

واضاف المتحدث باسم المنظمة الوطنية : ان اجتماع مجلس الحكام اليوم، هو في الواقع اجتماع تمهيدي؛ على ان ينعقد الاجتماع الرئيسي غدا بفيينا لمناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ اتفاق الضمانات حول ايران.

وتابع : ان مندوب ايران الدائم في فيينا سيحضر الاجتماع لشرح مواقف طهران في هذا الخصوص.

واشار كمالوندي الى ان، ايران انتجت 25 طنا من غاز "سادس فلورايد اليورانيوم" (UF۶) من النفايات النووية السابقة؛ مضيفا : نحن قادرون خلال السنوات الست القادمة ان نلبي احتياجات منشأة فردو (في قم المقدسة – جنوب طهران) بواسطة منتجات النفايات النووية.

وأضاف : ان ذلك يشكل انجازا ملحوظا على الصعيدين الاقتصادي والستراتيجي في البلاد.

وكان رئيس الجمهورية، حجة الاسلام حسن روحاني قد اعلن الثلاثاء الماضي بدء "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا يوم الاربعاء 6 تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، بواسطة ضخ الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط ان يعود شركاء الاتفاق النووي الى تعهداتهم ايضا.

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