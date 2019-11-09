طهران: التحالفات الامريكية سببت انعدام الامن والاستقرار في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي علق حول الانباء الصادرة عن تشكل ائتلاف امريكي في منطقة الخليج الفارسي، قائلا: ان التاريخ شاهد على ان التحالفات الامريكية لم تساعد على نشر الامن فحسب، بل انها سببت انعدام الامن والاستقرار في مختلف انحاء العالم.

وبالاشارة الى استغلال الولايات المتحدة لأسامي عدد من البلدان من اجل شرعنة اجراءاتها التفردية قال موسوي أن هذه السياسات التي تهدف الى تحقق الاطماع والمآرب الامريكية المختبئة وراء اسماء بلدان اخرى، تظهر ضعف واشنطن وفقدانها المشروعية الدولية.

ودعى المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني الدول الاقليمية الى المضي قدما تجاه ارساء الامن المستدام وذات الجوانب المتعددة في المنطقة، من خلال طاقاتهم وامكانياتهم الداخلية وبالتعاون مع دول الجوار.

وتابع: أن الجمهورية الاسلامية ونظرا لامتلاكها اطول حدود ساحلية في الخليج الفارسي، ستستمر في الحفاظ على كافة المصالح الاقتصادية والامنية بما فيه توفير الامن للملاحة البحرية على مستوى هذه المنطقة البحرية./انتهى/.