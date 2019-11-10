كتاب "الطريق الشائك نحو السلام" الآن في الأسواق

وافادت وكالة مهر للانباء أن دار "نيستان" للنشر اصدرت كتاب تحت عنوان "الطريق الشائك نحو السلام" بترجمة " سيد علي شجاعي" خاطب به الشباب الإيراني.

وتدور أحداث الكتاب حول اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب باحثين عن ملاذ آمن يحميهم ويسترهم. /انتهى/