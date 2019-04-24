  1. الثقافة
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٥

كتاب جديد من الامام موسى الصدر في معرض كتاب طهران

كتاب جديد من الامام موسى الصدر في معرض كتاب طهران

نشرت المؤسسة الثقافية لأبحاث الإمام موسى الصدر كتابين جديدين للإمام المغيّب في معرض كتاب طهران في نسخته الـ 32 تحت عنواني "العبادة أو العبودية" و "أيام الغربة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المؤسسة الثقافية لأبحاث الإمام موسى الصدر أصدرت كتابين جديدين للإمام المغيّب في معرض كتاب طهران في نسخته الـ 32 تحت عنواني "العبادة أو العبودية؟" و "أيام الغربة؛ ذكريات فرشته اعرابي و فاطمه طباطبائي".

ويضم كتاب "العبادة أو العبودية؟" 28 مقالا في مسائل العبادة للامام موسى الصدر نقلها إلى الفارسية المترجمون: أحمد ناظم، مهدي فرخيان، سيد عطالله افتخاري، مجيد مرادي، محمد مهدي خليفه سلطاني، وحجة الاسلام علي حجتي كرماني. ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة "في رحاب فكر الامام موسى الصدر".

أما كتاب "أيام الغربة؛ ذكريات فرشته اعرابي و فاطمه طباطبائي" فهو الإصدار الخامس ضمن سلسلة التاريخ الشفوي الذي تعده المؤسسة. /انتهى/

رمز الخبر 1894042

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