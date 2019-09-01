إصدار كتاب " قصة رويانا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كتاب " قصة رويانا هي رواية للتاريخ الشفهي للدكتور سعيد كاظم آشتياني عندما كان يعمل في معهد رويان منذ بدايات تاسيسه وحتى ترسيخ وجوده وتطويرها برعاية وإشراف مكتب دراسات جبهة ثقافة الثورة الإسلامية.

وجمع هذه الرواية الشفهة الباحث محمد علي زمانيان ليسجل بذلك ذكريات من معهد رويان الذي استطاع مؤخرا معالجة مشكل عدم الحمل.

والكتاب عبارة عن مقابلات قام بها بهنام باقري ودونها الباحث محمد علي زمانيان وتم نشرها في دار النشر " راه يار" التابعة لمكتب دراسات جبهة ثقافة الثورة الإسلامية.