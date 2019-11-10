الجيش الإيراني يحذر من أي محاولة لاستهداف الامن القومي للبلاد

وخلال لقائه قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه صباح اليوم الاحد، قال العميد آريان فر، ان افراد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتهم جنودا اوفياء للولاية سواء في الجيش او قوى الامن الداخلي او حرس الثورة او التعبئة، كلهم على اتم الجهوزية والاستعداد للتضحية في سبيل الاسلام والثورة.

واكد بان القوات المسلحة الايرانية بقيادة قائد الثورة الاسلامية هي اليوم في اعلى مستويات الجهوزية والاستعداد واضاف، لاشك ان ادنى اجراء من قبل العدو ضد الامن القومي للبلاد سيواجه برد حازم وساحق من قبل جنود الولاية في هذه القوات.

وتابع العميد آريان فر، ان تصريح قائد الثورة الاسلامية بانه لو وجّه العدو صفعة فانه سيتلقى 10 صفعات بدلا عن ذلك ، هو كلام صائب تماما ، لان قدرات البلاد الدفاعية اليوم في مستوى ممتاز وخارج فهم وادراك الاعداء.

واضاف، انه على الاعداء ان يعلموا بان امنيتهم في العدوان على ايران لن تتحقق وستُقبر معهم./انتهى/