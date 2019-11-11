العميد "باكبور" يعلن تزويد سلاح الحرس الثوري بمعدات عسكرية حديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريحه صباح اليوم الاثنين خلال المراسم الختامية لدورة فنية تدريبية في جامعة "امير المؤمنين (ع)" في مدينة اصفهان (وسط) قال العميد باكبور، ان جامعة "امير المؤمنين (ع)" حققت تقدما جيدا خلال الاعوام الاخيرة ويتوجب ان تشارك في مهمات القوة البرية للحرس اكثر مما مضى.

واستطرد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بالقول، ان القوة البرية للحرس الثوري مجهزة اليوم بمعدات عسكرية متطورة.

وشدد على اهمية قدرات الوحدات المدرعة في ساحة المعركة واضاف، ان الوحدات ذات الخبرة يمكنها ان تقدم افضل اداء في ساحة المعركة.

ونوه الى تضحيات القوة البرية للحرس الثوري في مختلف مناطق البلاد واضاف، ان طيران القوة البرية للحرس الثوري ينفذ جميع مهمات هذه القوة بافضل صورة ممكنة./انتهى/