القائد العالم للجيش الايراني يتفقد مقر "بوشهر" البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العالم للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي قد اجرى صباح اليوم الاثنين زيارة للوحدات الجو- بحرية في مقر العسكري البحري في مدينة بوشهر المطلة على مياه الخليج الفارسي جنوبي ايران، حيث تفقد مختلف تشكيلاتها بما فيها سرب مروحيات 212 وآر اتش، وكذلك كاسحات الالغام التابعة للقوة البحرية للجيش.

وتابع موسوي زيارته بتفقده مركز التعليم العسكري خاص بالضباط الذي يشمل مختلف الفروع منها الميكانين وظهر السفينة والنقل والشؤون المالية والصحة وماالى ذلك.

كما وحضر موسوي في مركز تعليم خاص بالقفز المظلي الارضي وبعدها تفقد الفوج البحري الخاص بمقر بوشهر العسكري، بما في ذلك السفن القاذفة للصواريخ من فئة بيكان، وهي كرز، کردونه وفلاخن، وسفينة الاسناد كناوه، وسفينة الانزال خاركو.

وقام القائد العام للجيش ايضا بزيارة مركز القيادة الاحتياطية لقاعدة بوشهر البحرية والتی تشمل مكاتب المعلومات والاتصالات العسكرية والعمليات الدفاعية.

ومن المحطات الاخرى لزيارة اللواء موسوي كانت المصانع التابعة لمقر بوشهر العسكري البحري.

واجتمع موسوي مع طلاب المراحل العليا والبدائية للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني اضافة الى القادة والمنتسبين في الجيش بما فيهم قوات الدفاع الجوي.

ورافق موسوي في هذه الزيارات قائد القوة البحرية للجيش الادميرال خانزادي./انتهى/.