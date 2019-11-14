إصابة 9 جنود أتراك في سوريا

وأفادت وكالة الأناضول بان حالة الجنود المصابين جيدة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول وقوع الانفجار.
من جهته قال والي المدينة إن تحقيقا فُتح لمعرفة ملابسات الحادثة.
أصيب تسعة جنود أتراك على الأقل جراء انفجارين وقعا في مستودع للأسلحة والذخيرة على أرض تابعة لمقر اللواء مدرع عشرون في محافظة شانلي أورفة الحدودية مع سوريا.
وأفادت وكالة الأناضول بان حالة الجنود المصابين جيدة، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول وقوع الانفجار.
من جهته قال والي المدينة إن تحقيقا فُتح لمعرفة ملابسات الحادثة.
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