  1. السياسة
١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٢

المبعوث الأميركي الى سوريا ينتقد التدخل التركي في الشمال السوري

المبعوث الأميركي الى سوريا ينتقد التدخل التركي في الشمال السوري

أكد المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ أن "بلاده ليست سعيدة بالعدوان التركي على شمال سوريا".

وكشف جيفري عن "وجود خلاف في الآراء خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بشأن ما إذا كان يجب إعادة معتقلي داعش إلى دولهم الأصلية".
وفيما يخص ​اللاجئين السوريين​، لفت الى أن "أي عودة إلى ​شمال شرق سوريا​ ينبغي أن يكون لسكان المنطقة وستتم بالتنسيق مع ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​"./انتهى/

رمز الخبر 1899234

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي