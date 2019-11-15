المبعوث الأميركي الى سوريا ينتقد التدخل التركي في الشمال السوري

وكشف جيفري عن "وجود خلاف في الآراء خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بشأن ما إذا كان يجب إعادة معتقلي داعش إلى دولهم الأصلية".

وفيما يخص ​اللاجئين السوريين​، لفت الى أن "أي عودة إلى ​شمال شرق سوريا​ ينبغي أن يكون لسكان المنطقة وستتم بالتنسيق مع ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​"./انتهى/