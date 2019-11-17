ايران وماليزيا تبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية

وتناولت المحادثات بين عراقجي ومرزوقي يحيى الشؤون الاقليمية واحدث التطورات على صعيد الاتفاق النووي وكذلك التعاون الاقتصادي بين ايران وماليزيا في ظل الحظر الاميركي ضد طهران.

وحمل مساعد وزير خارجية ماليزيا دعوة موجهة من رئيس وزراء بلاده مهاتير محمد للرئيس الايراني حسن روحاني للمشاركة في مؤتمر كوالالمبور الدولي بهدف مناقشة الشؤون والمشاكل التي يعاني منها العالم الاسلامي والبحث عن سبل للحلول في التطورات الدولية الجديدة.

كما التقى المبعوث الخاص لرئيس وزراء ماليزيا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران حيث تباحث الجانبان حول توطيد العلاقات الثنائية.