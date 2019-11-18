إيران تحتل المركز الـ59 في إنتاج المنتجات العضوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمعية العضوية أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه تم التأكيد على إنتاج المنتجات العضوية في خطة التنمية السادسة وكذلك حرص القائد الأعلى في هذا الشأن، فإن منظمة التنمية والتجارة طلبت منا إقامة مهرجان نسلط الضوء من خلاله على أهمية إنتاج منتجات صحية.

وصرح المسؤول أن المهرجان سيقام من يوم غد الثلاء إلى نهاية الأسبوع الجاري وتعرض فيه منتجات مثل العسل، الشاي، شاي أعشاب، المكسرات، فواكة مجففة و... مشيرا إلى أنه أخذنا رخصة لبيع هذه المنتجات.

وقال رئيس الجمعية للمنتجات العضوية إن في العام الماضي تم تصدير ما يعادل 43 مليون دولار من المنتجات العضوية، لافتا إلى أنه منتجات كالفستق وتين إستهبان (مدينة في شيراز)، الزعفران، التمور و... وإن أسواق الدول الأوروبية بدأت بفتح أبوابها للمنتجات الإيرانية.

وأكد أن جمعية المنتجات العضوية قادرة بأن تكون عامل قوة إلى جانب الحكومة منوها إلى أنه كانت لدينا علاقات جيدة مع كثير من الدول وأن رئيس الجمعية العالمية للمنتجات العضوية قد زار إيران وتم تخصيص مكتب لهم في غرفة التجارة الإيرانية وباشروا أعمالهم بشكل دائم.

وقال رئيس الجمعية العضوية إنه تم زراعة أكثر من 83 ألف هكتار بالمحاصيل العضوية موضحاً أن إيران تحتل المركز الـ59 من بين 283 دولة في إنتاج المنتجات العضوية.