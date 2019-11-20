سوريا تعترض صواريخ معادية

نقلت وكالة مهر للأنباء عن مصدر سوري انه استشهد مدنيان وأُصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في ضاحية قدسيا وبلدة سعسع بشظايا الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق.

واعلنت أن الدفاعات الجوية للجيش السوري أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي خلال تصديها لهجوم مكثف جاء من اتجاهي الجولان المحتل ومرجعيون اللبنانية.

واكد مصدر عسكري إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وتمكن الدفاع الجوي السوري من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن أصوات انفجارات قوية سُمعت في كل أنحاء دمشق، ورأى السكان مضادات الصواريخ في سماء المدينة.

المصدر: الميادين