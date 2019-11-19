الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية والجولان في انذار

وأعلنت وكالة الانباء السورية، عن سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك للانباء عن مصدر ميداني، أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، وأن "عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها".

كما قال مصدر أمني آخر: ان "طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفعة من الصواريخ جو أرض .. تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن صافرات إنذار أطلقت في منطقة هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدة، وتم إسقاطها خارج "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي إنه "جرى تفعيل إنذارات في منطقة الجولان وتم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء".