المرشحون الديموقراطيون الأمريكيون يدعمون المخربين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المرشحين الديموقراطيين في الانتخابات الأمريكية يدعمون الاضطرابات الأخيرة في إيران وذلك من خلال نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

ومن خلال رصدنا لتصريحات المرشحين الديموقراطيين حول الأحداث الأخيرة التي وقعت على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار البنزين من أجل تدعيم الأسر الفقيرة، فقد تشابهت الرسائل والتصريحات التي صدرت عن سياسي الحزب الديموقراطي بحيث أيدوا أعمال العنف والخروج عن القانون التي قام بها المندسون والمخربون.

وجدير بالذكر أن من بين المرشحين الديموقراطيين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لم يتخذ جو بايدن لحد الآن موقفا من الأحداث الأخيرة في إيران.