  1. الإجتماعي
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣

العميد يزدي

السيدات "التعبويات" يسعون لحل المشكلات الإجتماعية في البلاد

السيدات "التعبويات" يسعون لحل المشكلات الإجتماعية في البلاد

قال قائد جيش "محمد رسول الله": النساء "التعبويات" يسعون اليوم إلى خلق الهدوء في المجتمع وأماكن العمل، ويسعون إلى حل الآفات والمشكلات الإجتماعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد جيش "محمد رسول الله" العميد محمد رضا يزدي صرح في جمع يضم قرابة ال4آلاف سيدة تعبوية، عقد صباح اليوم الأحد: "السيدات والأمهات والزوجات التعبويات اليوم وفي خضم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية يعكسون صورة المرأة المسلمة الثورية الراقية".

وأضاف، " إخواتنا التعبويات" هم مثال واضح على حضور المرأة في مجالات إجتماعية مختلفة.

وتابع العميد يزدي مثنياً على دور السيدات التعبويات: النساء "التعبويات" يسعون اليوم إلى خلق الهدوء في المجتمع وأماكن العمل، ويسعون إلى حل الآفات والمشكلات الإجتماعية.

وأشار يزدي إلى فضل النساء في حفظ الامن والامان في البلاد قائلاً: إذا استطعنا اليوم الوصول إلى درجة من الامن والأمان، يعود ذلك لدور النساء الفعال في الجتمع وخاصة النساء التعبويات. /انتهى/

رمز الخبر 1899429

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