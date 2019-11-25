توافد الحشود الغفيرة للمشاركة في المسيرة الداعمة لاقتدار وأمن البلاد

وافادت وكالة مهر للانباء، أنه وفي قرابة الساعة الثانية من عصر هذا اليوم، الإثنين، انطلقت مسيرة حاشدة في طهران مناهضة لاعمال الشغب داعمة لحفظ اقتدار وأمن البلاد.

هذا وقد توافد الناس من شوارع رئيسية أربع ليجتمعوا في نهاية المطاف في "ساحة إنقلاب إسلامي"، وهتف المشاركون بشعارات كالموت للإستكبار والموت للمخربين، وأعلنوا برائتهم منهم.

والجدير بالذكر ان القائد العام للجيش الإيراني العميد"عبد الرحمن موسوي" التحق مؤخراً بصفوف المحتشدين.

ومن المقرر ان يلقي القائد العام للحرس الثوري العميد" حسين سلامي" كلمة في هذه المناسبة الكريمة. /انتهى/