القرآن مركز تواصلنا مع العالم الاسلامي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الاجتماع الثالث والخمسين للجنة تنمية الانشطة الترويجية الخاصة بالقرآن بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي و نائب الوزير في الشؤون القرآنية.

وقال عباس صالحي خلال كلمته في الاجتماع ان المسابقات الدولية للقرآن الكريم تمثل هوية الجمهورية الاسلامية على الساحة الدولية داعيا الى تعزيز هذه الهوية وتطويرها في العقد الخامس من عمر الثورة الاسلامية.

واضاف صالحي لتحقيق هذا الهدف نحتاج الى تقييم واضح عن الماضي ورسم خطة للعقد الخامس من عمر الثورة الاسلامية معتبرا ان القرآن يلعب دورا هاما في هذا الصدد كونه مركز تواصل مع العالم الاسلامي./انتهى/