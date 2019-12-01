الفارابي والعطار في قائمة مشاهير اليونسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان أمين عام لجنة اليونسكو "حجت الله أيوبي" اشار الى مراسم احياء ذكرى الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري ومناسبة ذكرى تأسيس جامعة جندي شابور موضحاً ان كل بلد بامكانها ان تقدم شخصيتين لليونسكو كل سنتين وذلك حسب اهمية ميلاد او تاريخ وفات هذه الشخصيات.

وفي هذا الصدد تم انتخاب شخصيتي الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري وأبو نصر محمد الفارابي بعد الدراسة للتقديم باليونسكو لافتا الى مكانة أبي نصر محمد الفارابي باعتباره احد المشاهير الايرانية في العلوم اللغة والرياضيات والكيمياء والموسيقا والطبيعيات والفقه والمنطق واخري.

يذكر ان "أبونصر محمد فارابي" فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الحكمية وكانت له قوة في صناعة الطب.

وتابع انه يتم تصميم برنامج مختلفة بشأن احياء ذكرى الشیخ فرید الدین العطار النیشابوري وأبو نصر محمد الفارابي سيعلن عنها قريبا./انتهى/