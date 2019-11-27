الرئيس روحاني يصل تبريز

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية حسن روحاني وصل صباح اليوم الاربعاء مدينة تبريز في زيارة تستغرق يوم واحد.

ومن المقرر ان يتفقد الرئيس روحاني المناطق المنكوبة بالزلازل في مدينتي "ميانه" و"سراب" وذلك بمرافقة عدد من الوزارء وبعض المسؤولين.