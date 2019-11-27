الإنفلونزا تحصد أرواح العشرات من الايرانيين

مع بدء موسم الامطار وسوء الاحوال الجوية تنتشر عدوى الاصابة بفيروس الانفلونزا وأدوار البرد، ومعظم الأشخاص الذين يصابون بالأنفلونزا سوف يعانون من أعراض خفيفة، وقد لا يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية مضادة للفيروسات وسوف يتعافون في أقل من أسبوعين. ولكن من المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات الإنفلونزا التي قد تؤدي إلى دخول المستشفى وفي بعض الحالات تصل إلي الوفاة.

واكدت مصادر طبية ايرانية وفاة 15 شخصا على الاقل اثر الاصابة بمرض الانفلونزا 10 منهم من محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) و4 آخرين من محافظة كلستان (شمال ايران).

وفي سياق متصل اوضح علي رضا رئيسي، ان هناك نوعين من فيروس الانفلونزا؛ H1N1 و H3N2 وقد توفي 8 أشخاص بسبب الاصابة بالنوع الاول، فيما توفي 7 آخرون بسبب الاصابة بالنوع الثاني.

وكان محمد مهدي غويا، رئيس مركز إدارة الامراض المسرية بوزارة الصحة الايرانية، اعلن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إصابة 3915 شخصا بأمراض تنفسية، 342 شخصا منهم أصيبوا بالانفلونزا./انتهى/