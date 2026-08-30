إيران تعلن جاهزيتها لإنشاء منطقة حرة مشتركة مع تركيا في خوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن حسين فروزان قال إن إيران استكملت الخطوات المطلوبة لإطلاق المنطقة الحرة المشتركة، مؤكداً أن الملف يسير ضمن مسار المتابعة والتنسيق مع الجانب التركي.

وأضاف أن إنشاء منطقة حرة مشتركة من شأنه أن يفعّل القدرات الاقتصادية والتجارية للبلدين بشكل أكبر، لافتاً إلى أن مدينة خوي تتمتع بموقع استراتيجي مهم بحكم قربها من الحدود التركية ووقوعها على أحد أهم محاور الاتصال بين إيران وتركيا.

وأوضح فروزان أن هذه المنطقة الحرة يمكن أن تسهم في تطوير التجارة الحدودية، وتسهيل التبادلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن إيران أنجزت ما عليها من إجراءات في هذا الشأن، وأن تنفيذ المشروع بات بانتظار الخطوات والإجراءات المقابلة من الجانب التركي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة أن إقامة المنطقة الحرة المشتركة بين خوي وتركيا لن تقتصر فوائدها على الجوانب الاقتصادية للمناطق الحدودية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من الإمكانات المشتركة المتاحة لدى البلدين.

وشدد فروزان في ختام تصريحاته على أهمية مواصلة متابعة هذا المشروع من أجل استكمال المتطلبات التنفيذية وتحويل فكرة المنطقة الحرة المشتركة إلى واقع عملي يخدم المصالح الاقتصادية لإيران وتركيا.