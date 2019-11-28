الاهتمام بالصلاة والمسجد يضمن امن البلاد

وأفادت مهر للانباء ان رئيس هيئة إقامة الصلاة "محسن قراظتی" اشار اليوم الى أن سجودنا في الصلاة علامة عظمة الصلاة معتبراٌ "اننا نجب ان نتمسك باقامة الصلاة على الرغم من التحديات التي طرأت بنا عقب ظهور الاقمار الصناعي والغزو الثقافي.

وطالب رئيس هيئة إقامة الصلاة بترويج ثقافة الصلاة في البلاد وذكر أن المستقبل على حكم صالحين والقيادة والوحدة وتمسك بالقانون الالهي وكذلك على الشعب ان يسعى لرفع التحديات عبر المبادئ الدينية.

ورأى ان تاسيس الحكومة الالهية من اهم واجبات الحوزة العلمية وقال أن ترويج اساليب التعاليم الالهية بايدي طلاب الحوزة العلمية يمكن من خلال تعريف الشعب على المضامين القرانية./انتهى/