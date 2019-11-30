الاهتمام بالصلاة المبكرة هو الطريق التخلص من التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ممثل الولي الفقيه "أية الله رسول فلاحتي" اشار صباح اليوم السبت في اجتماع المحافظة الخامس للصلاة حول "الصلاة والمدرسة" بقاعة غدير الى التاثير الفردي والاجتماعي لاهتمام بالصلاة مؤكدا على تاثير الفريضة الالهية للصلاة على المرء والمجتمع بمرور الزمان.

واضاف: يجب ان یوضح موقفا هاما معنویا موثرا خاصا للجیل الشباب والمراهقین بشان القدرة الصلاة فی الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع ممثل الولي الفقيه موكدا ان الصلاة فريضة الهية اوجبها الله تعالى على الانسان مبيناً ان الصلاة هي عمود الاسلام و اقامة الصلاة المبكرة هي الطريق للخروج من المتاعب./انتهى/