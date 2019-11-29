الدفاعات الجوية للجيش اليمني تسقط طائرة أباتشي تابعة للعدوان السعودي

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: " تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية - بفضل الله تعالى -من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا".

وأوضح أنه "تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقها بالكامل.

وأشار العميد سريع إلى أن "العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي.

وأضاف " أن القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

وتأتي عمليات الإسقاط هذه بعد مضي ثلاثة أشهر من كشف القوات المسلحة اليمنية عن منظومتي دفاع جوي نوع فاطر1 وثاقب1 والتي دخلت خط المعركة في العام 2017م وتمكنت من التصدي لطائرات العدوان الحربية.