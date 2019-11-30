اطلاق عملية صنع السفينة التدريبية "لقمان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال برنامج ازاحة الستار عن انجازات جهاد الاكتفاء الذاتي، صباح اليوم السبت، قد انطلقت عملية صنع السفينة التدريبية "لقمان" بحضور قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ومساعد الشؤون التنفيذية في الجيش امير محمودي، وعلى طريقة الفيديو كنفرانس.

وازيح الستار صباح اليوم عن خمسة من الانجازات الدفاعية للقوة البحرية وهي؛ الطائرة المسيرة "بليكان 2"، اللغم البحري "صدف 2"، مشروع غواصة "جاسك 2"، نظام تحديد المواقع الأرضية "سورن"، قنبلة "بالابان" الموجهة وذات المدى الطويل./انتهى/