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٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦

اطلاق عملية صنع السفينة التدريبية "لقمان"

اطلاق عملية صنع السفينة التدريبية "لقمان"

انطلقت عمليات صنع السفينة التدريبية "لقمان" بحضور قائد السلاح البحري الايراني الادميرال حسين خانزادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال برنامج ازاحة الستار عن انجازات جهاد الاكتفاء الذاتي، صباح اليوم السبت، قد انطلقت عملية صنع السفينة التدريبية "لقمان" بحضور قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ومساعد الشؤون التنفيذية في الجيش امير محمودي، وعلى طريقة الفيديو كنفرانس.

وازيح الستار صباح اليوم عن خمسة من الانجازات الدفاعية للقوة البحرية وهي؛ الطائرة المسيرة "بليكان 2"، اللغم البحري "صدف 2"، مشروع غواصة "جاسك 2"، نظام تحديد المواقع الأرضية "سورن"، قنبلة "بالابان" الموجهة وذات المدى الطويل./انتهى/

رمز الخبر 1899590

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