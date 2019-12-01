التصويت على عزل ترامب سيتم يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك أن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي قررت أن يتم التصويت على عزل الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت مصادر مختلفة أنه في حال قررت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي بزعامة آدم شيف، التصديق على التقارير عن عزل ترمب فيما يخص الملف الأوكراني مزاعم، إذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، مما دفع الديموقراطيون أن يوجهوا تهمة للرئيس تتلخص في استخدام سلطته لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.