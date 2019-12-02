بعد اختلال الامن في العراق داعش تعود إلى الساحة مجدداً

وقالت مصادر الحشد الشعبي إن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي "طالب الموسوي" قاد عملية أمنية، صباح اليوم، شارك فيها اللواء الأول واللواء20 و23 بالحشد لملاحقة عناصر داعش داعش الإجرامي وتعزيز دور قواتنا المتمركزة وتأمين المناطق ضمن قاطع العمليات".

واضافت ان، العملية تمت عقب محاولة العدو قطع طريق خانقين مندلي انطلاقا من حوض تلاب و مناطق الندا شرق ديالى، وعقب الهجمات التي نفذها ضد الحشد ليلة امس. /اتهى/