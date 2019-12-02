الإعلان عن مستوطنات جديدة بالخليل يقتل كل فرص السلام

دان وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​ إعلان ​الحكومة الإسرائيلية​ عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في ​الخليل​ ب​الضفة الغربية​ المحتلة، باعتبارها خطوة تقتل كل فرص ​السلام​، مشددا على أن الإعلان بمثابة خرق للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام.

وأكد أنه لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبا ببضرورة تحمل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف ​الاستيطان​ وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2334، الرافض للاستيطان.

وحذّر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.