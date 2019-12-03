الحديدة الیمنیة تستقبل الأسرى المحررین

وأكد القائم بأعمال المحافظ محمد قحيم في الحفل الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور ووكيل المحافظة علي قشر، أن الأسرى المحررين بتصديهم لقوى الغزو سطروا أروع أمثلة البطولة والاستبسال في معركة الشرف دفاعاً عن الوطن.

وأشاد بصمود الأسرى في معتقلات العدو التي سخرها لتعذيبهم واستغلالهم خدمة لأهدافه وأطماعه الاستعمارية، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين يتعرضون لصنوف التعذيب من قبل جنود وقادة العدوان.

وأشار إلى أن ماتعرض له الأسرى في سجون العدو يبرهن على مدى الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي يمارسونه تجاه الأسرى والمعتقلين.

من جانبه أثنى المشرف الثقافي بالمحافظة عبد السلام الصليحي على صمود الأسرى داخل سجون العدو، بالرغم من المعاملة القاسية التي مروا بها خلال فترة اعتقالهم.

وأفاد أن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى جاء بعدما استنفد العدو كل الوسائل الوحشية واللا إنسانية في محاولة لكسر عزيمتهم في الدفاع عن وطنهم وقضيتهم العادلة .

فيما عبر الأسرى المحررون عن امتنانهم وشكرهم لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى على متابعة الإفراج عن الأسرى، مؤكدين أن ماتعرضوا له في معتقلات العدو لن يزيدهم إلا ثباتاً وعزيمة في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

المصدر: سبأ