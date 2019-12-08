روسيا: علاقاتنا مع الناتو تزداد سوءا كل عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو،أعلن عن استعداد بلاده للتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) رغم تدهور العلاقات، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الجانبين يتراجع من عام إلى آخر.

وأكد سيرجي شويجو أن موسكو تحاول منذ فترة طويلة أن تكون لديها علاقات طيبة مع الناتو لكن مساعينا توقفت وبدأت بالتراجع نتيجة تصلب ومواقف دول الحلف.

وردا على سؤال بشأن الأسباب وراء جعل العلاقات بين روسيا والحلف على وشك الانهيار، أجاب شويجو لقد بدأ الشركاء في الحلف إلى جانب الولايات المتحدة طبعا ينسحبون من عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات، حيث أصبح مجال الأمن أضيق وأضيق.