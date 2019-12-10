كتائب حزب الله تكشف تفاصيل ما جرى في السنك

وافادت وكالة مهر للانباء أن العسكري قال في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الإعلام تداول بياناً صادراً عن هيئة الحشد الشعبي يتعلق بما جرى في محيط منطقة السنك مساء الجمعة الماضي".

وأضاف أنه "بغض النظر عن تبني الهيئة للبيان من عدمه، فان معلوماتنا الامنية الخاصة تؤكد صحة جميع المعطيات الواردة فيه ومنها قضية المختطفين وحرق بناية المرآب في محاولة لقتل المتظاهرين السلميين من قبل المخربين، وهذا ما وثقته وسائل الإعلام في حينه".

كشف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، الاثنين، تفاصيل ما جرى في جسر السنك.

وقال العسكري في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الإعلام تداول بياناً صادراً عن هيئة الحشد الشعبي يتعلق بما جرى في محيط منطقة السنك مساء الجمعة الماضي".

وأضاف أنه "بغض النظر عن تبني الهيئة للبيان من عدمه، فان معلوماتنا الامنية الخاصة تؤكد صحة جميع المعطيات الواردة فيه ومنها قضية المختطفين وحرق بناية المرآب في محاولة لقتل المتظاهرين السلميين من قبل المخربين، وهذا ما وثقته وسائل الإعلام في حينه".

وأضاف أن "انتشار قوات امنية لمسك ساحة التظاهر حاء بناءً على اتفاق بين الحشد وعمليات بغداد والامن الوطني وأصحاب القبعات الزرق المتواجدين في محيط ساحة التظاهر".

وأوضح العسكري، أنه "من المؤسف ان حصيلة ضحايا الاشتباكات مع المخربين بلغت شهيدين من الحشد وثلاثة شهداء من أصحاب القبعات الزرق".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق باطلاق النار في منطقة السنك، فيما اكدت انه ادى الى استشهاد واصابة 84 شخصاً. /انتهى/