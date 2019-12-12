مقر خاتم الأنبياء(ص) أبطل عقوبات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد القوات الجوفضائية في الجيش الإيراني العميد"حاجي زادة" قال خلال اليوم الثاني من حفل الضباط والمسؤولين في مقر خاتم الأنبياء(ص): " بفضل الجهاد المبذول في مقر خاتم الانبياء(ص) لم يتم إبطال العقوبات المفروضة علينا فحسب إنا تم تحويلها لفرص مكنتنا من تطوير قدراتنا الداخلية.

وصرح العميد فيما يتعلق بالإتكاء على الخبرات الإيرانية في الصناعات التكنلوجية: " إن الصناعات الدفاعية التي يتم صناعتها داخل يران والتي وضعتنا في مرتبة مرموقة على قائمة أفضل الدول العالمية في هذا المجال، جميعها محلية الصنع.

وتابع قائد القوات الجوفضائية في الجيش الإيراني انه بالإتكاء على الحس الجهادي وبالإستلهام من أيام الدفاع المقدس يمكننا أن نتغلب على مشاكلنا الإقتصادية وغيرها. /انتهى/