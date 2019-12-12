  1. السياسة
١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٣١

العميد حاجي زادة:

مقر خاتم الأنبياء(ص) أبطل عقوبات الأعداء

مقر خاتم الأنبياء(ص) أبطل عقوبات الأعداء

قال قائد القوات الجوفضائية في الجيش الإيراني: "بفضل الجهاد المبذول في مقر خاتم الأنبياء (ص) تم إبطال الكثير من القوبات الظالمة المفروضة علينا.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد القوات الجوفضائية في الجيش الإيراني العميد"حاجي زادة" قال خلال اليوم الثاني من حفل الضباط والمسؤولين في مقر خاتم الأنبياء(ص): " بفضل الجهاد المبذول في مقر خاتم الانبياء(ص) لم يتم إبطال العقوبات المفروضة علينا فحسب إنا تم تحويلها لفرص مكنتنا من تطوير قدراتنا الداخلية.

وصرح العميد فيما يتعلق بالإتكاء على الخبرات الإيرانية في الصناعات التكنلوجية: " إن الصناعات الدفاعية التي يتم صناعتها داخل يران والتي وضعتنا في مرتبة مرموقة على قائمة أفضل الدول العالمية في هذا المجال، جميعها محلية الصنع.

وتابع قائد القوات الجوفضائية في الجيش الإيراني انه بالإتكاء على الحس الجهادي وبالإستلهام من أيام الدفاع المقدس يمكننا أن نتغلب على مشاكلنا الإقتصادية وغيرها. /انتهى/

رمز الخبر 1900070

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