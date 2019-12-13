  1. الدولية
  2. أفريقيا
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٢٢:٠٣

"عبد المجيد تبون" رئيسا للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات

"عبد المجيد تبون" رئيسا للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات

اعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الرئاسية، من الدور الاول.

عقد رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وأكد شرفي فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.33 بالمئة.

وحل ثانيا مرشح "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمئة، فيما حل في المرتبة الثالثة مرشح حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس بنسبة 10.55 بالمئة، متبوعا بمرشح "التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي بـ 7.26 بالمئة، وأخيرا مرشح "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، بنسبة بلغت 6.66 بالمئة.

وهنأ رئيس "السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية"، الشعب والجيش والأمن "لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات".

رمز الخبر 1900091

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي