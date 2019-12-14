جهود كبيرة من أجل استعادة مدرب استقلال طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إدارة نادي استقلال طهران، جهودا كبيرة من أجل استعادة المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشيوني في منصب المدير الفني لاستقلال طهران الإيراني.

وكان ستراماتشيوني، الذي تمتع بشعبية كبيرة، قد رحل عن المنصب وغادر طهران متوجها إلى إيطاليا الأحد الماضي، بسبب صعوبات في الحصول على مستحقاته والجهاز الفني المعاون له.

وقال ستراماتشيوني، إن القضية لم تحل بشكل كامل، وأنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة المقررة مساء السبت أمام شاهين بوشهر ضمن منافسات الدوري الإيراني الممتاز.

لكن المدرب الإيطالي أضاف لم تحل القضية بشكل كامل. المحامون أبلغوني بأن شيئا لم يتغير ولا يزال الوضع كما هو منذ أن جرى فسخ العقد.

وتابع الموقف ليس واضحا. البعض يقولون إنه يمكن تحويل الأموال بشكل صحيح وقانوني، والبعض يقولون إنه لا يمكن ذلك. سنرى ماذا سيحدث في المستقبل.

وقال مازيار ناظمي المتحدث باسم وزارة الرياضة، إنه جرى تحويل الأموال إلى حساب ستراماتشيوني بالفعل من تركيا، لكن لم يجر حتى الآن التوصل إلى حل بشأن مدة التعاقد.