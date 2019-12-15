لاريجاني وبن عبدالله يؤكدان على تنمية العلاقات بين ايران وقطر

والتقى رئيس البرلمان الإیرانی علي لاريجاني رئيس برلمان قطر أحمد بن عبد الله بن زيد المحمود على هامش الدورة الثانية عشرة من اجتماع الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية المقام في تركيا و أكد الجانبان على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

و شدد لاريجاني خلال اللقاء، على العلاقات الجيدة للغاية بين إيران وقطر،قائلا، نحن نعتبر دور الدوحة في المنطقة ايجابيا، وكان الحظر الذي فرض عليكم جائرا، ولكنكم قاومتم جيدا، فقد حالت تكتيكاتكم دون عزلتكم.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني : ستكون لدينا مشاورات قريبة في القضايا الاقليمية الهامة، كما اننا نرغب بتنمية العلاقات الاقتصادية معكم.

وتابع: ان العديد من رجال الاعمال الايرانيين لديهم الرغبة بالعمل معكم، ندعوكم الى توفير المجالات لهم، و نحن نرحب بأي اقتراح لتنمية العلاقات بين البلدين.

و من جانب آخر، أشاد رئيس البرلمان القطري بالمواقف الايرانية تجاه الحظر المفروض على قطر وقال أتذكر أن الرئيس الإيراني أكد في بداية الأزمة أن إيران لن تقبل هذه العقوبات.

وقال احمد بن عبدالله بن زايد آل محمود ان قطر تجاوزت مرحلة الحظر، مضيفا: يفيد تقرير البنك العالمي ان مؤشر التطور والتنمية في قطر قد ارتفع خلال فترة الحظر مقارنة مع دول المنطقة.

وأشار آل محمود الى ان شرط إلغاء الحظر على قطر هو قطع علاقاتها مع ايران، مؤكدا اننا ما قبلنا اي شرط من الشروط الـ13، وفي الحقيقة اننا نريد حوارا بدون اي شروط مسبقة.

وبشأن الممارسات الصهيونية مع الشعب الفلسطيني، صرح رئيس البرلمان القطري، لقد قلنا مرارا اننا لن نضحي بمصالح فلسطين الهامة، وانه يجب ان يحدد الشعب الفلسطيني مصيره، وقد أكدت في المؤتمرات أن قطر تقف الى جانب الشعب الفلسطيني./انتهى/.