رفض ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء وإضرام النار في منزله

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الاحتجاجات الرافضة لترشيح النائب في البرلمان محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء تصاعدت، وأضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق النار في منزله وفق لمصدر أمني.

وقال الملازم في شرطة ميسان طاهر الحسن للأناضول إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران في منزل السوداني بحي الحسين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأضاف أن النيران أتت على جزء كبير من المنزل الذي كان خاليا تماما عند إضرام النيران فيه، في حين تحاول فرق الدفاع المدني إخمادها.

ويأتي الحادث في وقت يتم فيه تداول اسم السوداني كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.