العمید سليماني: النهج الجديد للتعبئة يرتكز على الادراة الجهادية والتخطيط الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن العميد سليماني أشار خلال فعاليات مهرجان "مالك الاشتر" الرابع لاعضاء التعبئة الى ضرورة الاستفادة من جميع طاقات التعبئة لتحقيق اهداف بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية، وقال: تمتلك التعبئة سجلا مهنيا رائعا ومضيئا خلال العقود الاربعة الماضية كما هو جاء في تأكيدات قائد الثورة.

واضاف: في العام الاربعين للتعبئة، كان اعلان بیان الخطوة الثانية للثورة هدفا أمامنا، وسيكون وثيقتنا الرئيسية في العصر الجديد، والتي تحدد وتضمن مناهج جديدة للتعبئة في شكل سياسات وخطوات أساسية.

واوضح سليماني: ان أولويتنا الرئيسية هي تحويل أسلوب الادارة باتجاه الادارة والقيادة الجهادية، ومعظم الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا هم النماذج والأفراد المنتخبين في التعبئة./انتهى/