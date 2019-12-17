رئيس منظمة الحج والزيارة يعلن إيفاد 87 ألفا و 550 شخصا إلى الحج في العام القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "علي رضا رشيديان" بعد عودته من الزيارة للسعودية أعلن ان زيارته جاءت للتباحث حول تفاصيل موسم الحج القادم وبناء على دعوة من وزير الحج والعمرة السعودي للتوقيع على تفاصيل اتفاق الحج القادم، وأضاف أن الزيارة قد حققت نتائج ملموسة وأن التركيز الرئيسي للفريق المفاوض كان يكمن في العزة والكرامة والامن والهدوء للحجاج الايرانيين الى جانب باقي الحجاج حيث أكد الجانب السعودي على التزامه بما جاء في الاتفاق.

وقال رشيديان حول حضور المعتمرين الايرانيين، بسبب حساسيتنا إزاء الحفاظ على العزة والكرامة والامن والهدوء للحجاج الايرانيين، فإن شروطنا لإستئناف العمرة، والخطوة الأولى في هذا الشأن ركزت على إنشاء قنصلية أو إنشاء مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية. وبيّن أنه "لو تحققت الشروط المطروحة فاننا نامل بتوفير المنصة اللازمة لحضور المعتمرين الايرانيين".

وتابع رئيس منظمة الحج والزيارة بالقول، أن الجانب السعودي لم يقدم إجابة واضحة حتى الآن بهذا الشأن حيث ان هذه مسألة تخص وزارة الخارجية السعودية./انتهى/