مستجدات العدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة المسيرة انه نتيجة قصف مدفعية الغزاة والمرتزقة في الحديدة، نشب حريق في مزارع المواطنين بمنطقة الجاح الأعلى التابعة لمديرية بيت الفقيه .

واستهدف الغزاة والمرتزقة بالرشاشات والمدفعية مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي المحاصرة.

واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية للغزاة والمرتزقة في مديرية الدريهمي.

وقصفت قوى العدوان بالمدفعية مزارع المواطنين جنوب التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات قرية الزعفران في منطقة 16كيلو.

واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 7 قذائف مدفعية وبالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، فيما استهدف الغزاة والمرتزقة المطار بالرشاشات الثقيلة. /انتهى/