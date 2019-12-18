القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بمهرجان سينما الحقيقة الـ13

وكالة مهر للانباء - هبه اليوسف: اختتمت مساء يوم الاثنين (15 ديسمبر 2019) فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة للأفلام الوثائقية، تلك الدورة التي تميّزت بحضور محلي ودولي بارز، بالاعلان عن جوائز مسابقاتها الفرعية والمحلية والدولية.

وفيما يلي أسماء الأفلام الفائزة بمهرجان سينما الحقيقة:

*جائزة الفن و التجربة

تمثال الفن و التجربة و مبلغ 40 مليون ريال مقدمة لـكل من "سام كلانتري" مخرج فيلم "لا يوجد مكان للملائكة"، و "فرزاد خوشدست" مخرج فيلم "خط احمر رفيع". (الدولار يعادل 126000 ريال)

*جائزة الاصابات الاجتماعية

قدم معاون قائد الشرطة الاجتماعي لوح تقدير بالاضافة الى مبلغ مالي لفيلم "خط أحمر رفيع" للمخرج "فرزاد خوشدست".

*جائزة القناة الوثائقية

قدمت قناة سينما الوثائقية لوح فخري و جائزة نقدية لمخرج فيلم "مئة سنة من الوحدة" مهدي فارسي.

*مسابقة الأعمال الخلاقة للأفلام الوثائقية

قدمت لجنة تحكيم هذا القسم: شهاب الدين عادل، مهدي باقري، بهراد مهرجو.

لوح تقدير لكل من: الأخوان "علي أكبر رفوغران" على أدائهم بفيلم "القلم" للمخرج "محمد ثقفي" و "محمد قائم بناه" لأدائه بفيلم "أحلام الماء" للمخرج "محمد واعظي".

الجائزة الثالثة: تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال ذهبن لفيلم"القلم" " اخراج "محمد ثقفي" .

الجائزة الثانية: تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 120 مليون ريال للمخرج "محمد واعظي" فيلم " أحلام الماء"

أما الجائزة الأولى: تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 150 مليون ريال للمخرج "مهدي كنجي" صاحب فيلم "أريد ان أصبح قائدا".

*جائزة الشهيد آفيني

قدمت لجنة تحكيم قسم الشهيد آفيني: سيد محمد طباطبايي نجاد، مسعود فراستي، مهدي قربان بور.

تمثال برونزي، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 100 مليون ريال للمخرج "حامد سعيدي راد" صاحب فيلم "الكاسيت".

تمثال فضي، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 120 مليون ريال لـ "أمير حسين نوروزي" مخرج فيلم "مذكرات موتورسيكلت" .

تمثال ذهبي، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 150 مليون ريال لـ " أمير أصانلو" مخرج الفيلم السوري "الرجل المسن و المطرب".

*قسم المسابقة الدولي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة بقسم الأفلام الوثائقية القصيرة و المتوسطة الطول:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 2000 دولار بالاشتراك لفيلم "ثم ستأتي تلك الليلة" اخراج "مايا نواكوويتش" انتاج مشترك بين صربيا والبوسنة، كذلك فيلم "الملعقة" اخراج "ليلا باكالنينا" انتاج مشترك بين لاتفيا ، النرويج ، ليتوانيا (1000 دولار لكل فيلم)

-جائزة أفضل اخراج قسم الأفلام الوثائقية القصيرة:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 3000 دولار مقدمة لفيلم "آشو" اخراج "جعفر نجفي" من ايران.

-جائزة أفضل اخراج قسم الأفلام الوثائقية المتوسطة الطول:

قدمت لجنة تحكيم هذا القسم : رائد فريدزارده (ايران)، وتون نوركلاري (كوزوو)، منغ شيه (الصين)

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 4000 دولار مقدمة لفيلم "حيوانات متعبة" اخرأكراج "لي لي" من أمريكا.

-لوح تقدير قسم الأفلام الوثائقية الطويلة:

حاز فيلم "الخسوف" على لوح تقدير للمخرج "محسن استاذ علي"

-جائزة لجنة التحكيم الخاصة قسم الأفلام الوثائقية الطويلة:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 2000 دولار بالاشتراك لفيلم "بطل الخراف" للمخرج "تون فان زانتفورت" من هولندا، و فيلم "لايوجد مكان للملائكة" للمخرج سام كلانتري" من ايران. (لكل واحد 1000 دولار).

-جائزة أفضل مخرج للأفلام الوثائقية الطويلة الدولية:

قدمت لجنة تحكيم هذا القسم: مهرداد اسكويي (ايران)، زلاتينا (بلجيكا)، كارول بيكرشيك (بولندا)

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 5000 دولار لفيلم " بجانب الحلبة" اخراج " آندريه هورمان، انتاج المانيا و أمريكا.

*قسم المسابقة المحلي

_جائزة أفضل كاتب سيناريو

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال بشكل مشترك بين "أمير مهدي حكيمي" و "حجت بامروت" كتاب سيناريو فيلم "عندما أتي نهدي الى هذه الحياة".

_جائزة أفضل صوت:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال لـ"انسيه ملكي" فيلم "الأوراق الممزقة.

-جائزة أفضل موسيقى

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال "حبيب خرايي فر" فيلم "لايوجد مكان للملائكة".

-جائزة أفضل تحقيق

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال مقدمة لـ "بابك كودرزي نجاد طهران" محقق فيلم " مدينة مزدحمة لا توصف".

-جائزة أفضل مصور:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال مقدمة لـ "مرتضى بور صمدي" لتصويره فيلم "خط أحمر رفيع".

-جائزة أفضل مونتاج

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ 100 مليون ريال مقدمة لـ "مرتضى بايه شناس" مونتير فيلم " مطر كالرصاص".

-جائزة أفضل اخراج فيلم وثائقي قصير

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 120 مليون ريال تقدم لـ "علي شهابي نجاد" مخرج فيلم الشلال، ولوح تقدير لمخرج فيلم "فقط عدة أمتار" حجت طاهري.

-جائزة أفضل اخراج فيلم وثائقي متوسط الطول

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 150 مليون ريال تقدم بشكل مشترك لـ "مرتضى بايه شناس و حسين مؤمن" مخرج فيلم "مطر كالرصاص.

-جائزة أفضل اخراج فيلم وثائقي طويل

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 180 مليون ريال لمخرج فيلم "الخسوف" محسن استاد علي.

-جائزة لجنة التحكيم الخاصة

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 150 مليون ريال مقدمة لمخرج فيلم "آدفر" محمد صادق اسماعيلي، و التقدم بجزيل الشكر من مخرج فيلم "ضيف المدينة" مهدي سقطتشي و مخرج فيلم "الحبال المحظورة" حسن نوري.

-جائزة مدير المهرجان الخاصة:

تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 100 مليون ريال ذهبت لمخرج فيلم "خط أخمر رفيع" فرزاد خوشدست.

-جائزة أفضل مونتاج

حجر من الفيروز، تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 250 مليون ريال للمونتير "مرتضى شعباني" فيلم مطر كالرصاص.

أسماء لجنة تحكيم هذا القسم: استاد کامران شیردل، یونس شکرخواه، سیف‌الله صمدیان، پیروز کلانتري، حبیب احمدزاده، محمدحسین مهدویان، مونا زندی حقیقي.

-تقديرات مدير المهرجان:

قام مدير المهرجان بتقدير ناصر زوري كاركتير فيلم "ضيف المدينة" فيلم يعزز روح الأمل و الديناميكية.

كما قام بتقدير محسن اسلام زاده كاركتير فيلم "حياة وسط أَعلام الحرب".

وقدر شخصيت فيلم "المرأة العصامية" وهي أم لـ5شهداء.

-جائزة المشاهدين الخاصة (للمنتجين)

تم تقديم تمثال المهرجان، ديبلوم فخري و مبلغ بقيمة 150 مليون ريال لمنتجين فيلم "لايوجد مكان للملائكة" حامد شكيبانيا و محسن شاه محمد ميراب.

/انتهى/.