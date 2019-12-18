على المسلمين أن يشعروا بالمسؤليات تجاه بعضهم البعض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد خلال لقائه برئيس الوزراء الماليزي، في إطار زيارته إلى كوالالمبور لحضور القمة الماليزية، بأن سبب الكثير من المشاكل هو التدخلات الأمريكية بما فيها الحظر المفروض على إيران.

وصرح حسن روحاني بأن إيران تعرضت لعقوبات قاسية أحادية الجانب خلال العامين الماضيين، مبينا أن العقوبات الأمريكية فرضت علينا في حين أنها تتعارض مع القرار الأممي 2231 وأن الولايات المتتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي دون أي مبرر.

وأكد أن امريكا فشلت في فرض العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية بسبب مقاومة الشعب الايراني، منوها إلى أنه خلال الاشهر الخمسة الماضية تمكنا رغم الضغوط الامريكية القصوى من تحسين وضعنا الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية العلاقات مع ماليزيا بالنسبة للجمهورية الاسلامية، مؤكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وصرح بأنه ينبغي على إيران وماليزيا تعزيز تعاونهما العلمي والتقني، وأن يستثمرا الطاقات الصناعية والسياحة والتعاون البحري وتقنية المعلومات لأنها تمثل مجالات جيدة للتعاون الثنائي.

ولفت الرئيس الايراني الى انه لا يمكن للحظر ان يؤثر على عزم ايران على تعزيز التعاون، قائلا إن طهران وكوالالمبور يمكنهما التعاون مع بعضهما البعض في المجالات الطبية حيث يتمتع البلدان بتجارب كبيرة في هذا المجال.

واقترح روحاني إقامة شراكة صناعية بين البلدين للحصول على علامة تجارية مشتركة،مبينا أن منطقة جاسك الحرة في جنوب إيران تعتبر فرصة مناسبة للتعاون والمشروع المشترك.