ظريف: عقدنا اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف ممتازة في كوالالمبور

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس استعرض ظريف نتائج زيارة الوفد الايراني رفيع المستوى الى ماليزيا ولقاءاته مع كبار مسؤولي ورؤساء الدول الاسلامية الاخرى وكتب: لقد كانت لنا لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف ممتازة مع الاصدقاء في قمة كوالالمبور.

واضاف: كانت هنالك مبادرات حول الحوار الشامل ووسائل الاعلام والاقتصاد الرقمي وتنمية التكنولوجيا وصندوق الابداعات والتجارة والمقايضة والاساليب البديلة عن التمويل والعملة الرقمية المشتركة. سنتقدم الى الامام في ظل تضافر الجهود الشاملة.

يذكر ان القمة الاسلامية المصغرة في كوالالمبور 2019 انطلقت اليوم الخميس بمشاركة الرئيسين الايراني والتركي وامير قطر ورئيس وزراء ماليزيا والمئات من الشخصيات والنخب من مختلف الدول الاسلامية.