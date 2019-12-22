نتنياهو: تصريحات وزير خارجية الإمارات نتاج جهودنا نحو التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، قال ظهر اليوم، الأحد، إن التصريحات الإماراتية الأخيرة حول إسرائيل هي نتاج جهود بلاده نحو التطبيع.

وفي هذا السباق كتب نتنياهو تغريدة، أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأضاف فيها: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاءت تعليقا على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي شارك عبر حسابه على "تويتر" مقالا بعنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي - إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط".