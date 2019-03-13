الرئاسة التركية تهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته ضد أردوغان

وقال قالن، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن تستطيعوا إخفاء جرائمكم عن طريق الأكاذيب والضغوط"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن نتنياهو يهاجم الرئيس أردوغان، لأن الأخير فضح تصريحاته العرقية تجاه العرب والمسلمين، مضيفا أن الدولة العنصرية التي يديرها نتنياهو، تحتل حاليا الأراضي الفلسطينية، وتقتل الأطفال والنساء.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن "تلك الدولة العنصرية (إسرائيل)، تعاقب الفلسطينيين في أرضهم"، مبينا أن "نتنياهو لن يستطيع إخفاء جرائم الاحتلال عبر الأكاذيب والضغوط".

وكان نتنياهو هاجم أردوغان رافضا أن يتقمص دور الواعظ مع أنه يرتكب مذابح في حق النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها./انتهى/