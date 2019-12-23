وزیر العلوم: ظروفنا الحالية ملائمة للنساء لاكمال الدراسات العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير العلوم، منصور غلامي قال اليوم الإثنين في الاجتماع العلني لمجلس الشورى الإسلامي وردا على سوال النائبة "بروانه سلحشورى" حول التمييز في توظيف الخريجات ​​في هيئات تدريس الجامعات، قال: نؤكد دوما على استخدام النساء في قطاع التعليم العالي .

وصرح ان عدد الطلاب في البلاد يبلغ حوالي 3.5 مليون، 52 بالمئة منهم طالبات وهذا الموضوع يدل على مكانة النساء في قطاع التعليم العالي للنساء مرموقة.

وتابع وزير العلوم: 46 بالمائة من الطلاب في مرحلة ماجستير نساء وفي مرحلة الدكتوراه 44 بالمائة منهم من النساء، ولذلك هناك أجواء ملائمة للنساء لاكمال الدراسة في التعليم العالي.

وتطرق غلامي الى نمو عدد الطالبات بعد الثورة الإسلامية وتزايد يوما بعد يوم.

وأوضح "أننا لا نميز في استخدام النساء فی هيئات التدريس./انتهى/