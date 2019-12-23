وزير العلوم الايراني يتلقى بطاقتين صفراء من البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اليوم الاثنين تضمن جدول اعمال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي السؤال من وزير العلوم "منصور غلامي" حول التمييز بين الجنسين في استقطاب كوادر الهيئات الدراسية، والتحيّز للرجال في هذا الموضوع، حيث طرحته النائبة "بروانه سلحشوري".

وبعد ان قدم غلامي التوضيحات اللازمة للإجابة على السؤال قالت الأخيرة: لم يقدم غلامي أي معلومات دقيقة ومقنعة حول الموضوع، وبما أنني أرى أن مجالات تطور السيدات بوزارة العلوم كارثية، لم أقتنع بالإجابة التي قدمها وزير العلوم.

ومن هذا المنطلق اصبحت أجوبة غلامي في عرضة التصويت، حيث لم يقر بها البرلمان الايراني بعد ان حازت على موافقة 77 نائب، فيما عارضها 82 آخر، وأمتنع 3 نواب عن التصويت، من إجمالي 196 نائب كان حاضرا في المجلس اليوم، حيث أصدر البرلمان بطاقة الصفراء لغلامي، إذ أنه لم يتمكن من إقناع النواب للمرة الثانية.

ووفقا لوكالة مهر أن النائب "حسين مقصودي" وجه سؤالا ثانيا لوزير العلوم حول تعيين رؤساء ومساعدين رجال للجامعات النسائية.

ووجه النواب ثاني بطاقة صفراء لوزير العلوم بعد أن اعلنوا عدم اقتناعهم بأجوبة غلامي بـ97 صوتا موافقا و79 صوتا معارض، وامتنع 3 عن التصويت من أصل 201 نائب حاضر في الجلسة./انتهى/.