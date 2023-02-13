إيران تحتل المرتبة الأولى محلياً والـ13 عالمياً في إنتاج علوم الخلايا الجذعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أحد المجالات التكنولوجية التي تمكن باحثو البلاد من التقدم فيها هي الخلايا الجذعية والطب التجديدي. وبحسب الإحصائيات التي قدمها نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي للرئيس الايراني فإن نمو الدولة القائم على إنتاج العلوم في هذا المجال احتل المرتبة الـ13 على مستوى العالم والأولى في المنطقة.

كما يحتل في مجال الخلايا الجذعية والطب التجديدي في المنطقة مرتبة أعلى من تركيا والكيان الصهيوني ودول الشرق الأوسط الأخرى .

وفي هذا المجال، تم تقديم الدعم في مجال زيادة عدد مراكز العلاج بالخلايا، وزيادة عدد عمليات زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم، وزيادة الشركات القائمة على المعرفة. وفي مجال إنتاج العلاج الجيني والعلاج بالخلايا ومنتجات هندسة الأنسجة إيران تحتل المرتبة السادسة وتصبح أعلى عالميًا من الصين والهند وأستراليا.

ووفقا لأحدث الإحصائيات للمقر الرئيسي للخلايا الجذعية، ينشط حاليًا 20 مركزًا للعلاج بالخلايا في مجال زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم في البلاد، بينما وصل عدد عمليات زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم إلى أكثر من 1300 سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 10 مراكز شاملة للخلايا الجذعية والطب التجديدي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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