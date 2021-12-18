إيران تحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة في مجال علم الأعصاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مقر العلوم المعرفية وتطوير التكنولوجيا، انه قال الدكتور محمد تقي جغتايي: "بناءً على الدراسة وتقييم المؤسسات العلمية الدولية، تحتل إيران المرتبة الأولى في مجال علم الأعصاب وعلم الأعصاب الإدراكي بجهود العلماء والباحثين والمتخصصين والطلاب بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن بلادنا رائدة في مجال علم الأعصاب والعلوم الإدراكية وإيران حاليًا تحتل مرتبة 19 عالميًا في مجال علم الأعصاب وتحتل مرتبة 13 في علم الأعصاب السلوكي و في مجال الخلايا تحتل مرتبة 17وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي تحتل مرتبة 12 في العالم.

وأعلن رئيس الجمعية الإيرانية للعلوم العصبية، عن أكبر ندوة علمية في مجال علم الأعصاب بدعم من مقر تطوير العلوم والتكنولوجيا المعرفية في22 من ديسمبر من هذا العام في اجواء افتراضية في طهران، ويهدف هذا المؤتمر إلى تطوير و توسيع التعاون البحثي والتعليمي والمتخصص وكذلك نقل الخبرات والنتائج العلمية بمشاركة علماء الأعصاب والمتخصصين في العلوم الأساسية وعلم النفس الإكلينيكية وطلبة الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا .

وأشار رئيس هذا المؤتمر العلمي الى ان في هذا الحدث العلمي المهم، المتخصصين والخبراء والمفكرين في مجالات علم الأعصاب الأساسي والسريري يتبادلون أخر نتائج البحوث المتخصصة في مجالات علم الأعصاب، علم الأعصاب الإدراكي ورسم خرائط الدماغ .

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